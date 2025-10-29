Préparatifs d'attentat antisémite à Zurich: l'accusé nie

Un homme âgé de 51 ans comparaît mercredi devant la justice zurichoise pour avoir planifié ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Un homme âgé de 51 ans comparaît mercredi devant la justice zurichoise pour avoir planifié un attentat antisémite en novembre 2024, selon le Ministère public. Face aux juges, ce Palestinien d'origine libanaise a nié les faits reprochés et évoqué une 'blague'.

Sur Whatsapp, l'accusé avait annoncé à un ami qu'il se rendait en RER de Winterthour (ZH) à Zurich, armé de trois couteaux, pour aller tuer une personne juive au hasard dans un quartier où habitent beaucoup de juifs orthodoxes. L'ami a alerté la police qui a pu arrêter le prévenu en gare de Zurich.

Devant le Tribunal de district de Winterthour, le prévenu a déclaré qu'il était ivre au moment des faits et qu'il n'avait aucunement l'intention de tuer quiconque. 'Je fais toujours volontiers des blagues, tout le monde le sait, mais celle-ci a mal tourné', a soutenu ce rentier à l'AI, ancien gérant d'hôtel.

Le Ministère public ne croit pas à cette version. Il réclame deux ans de prison contre le prévenu pour préparatifs de meurtre, à commuer en thérapie stationnaire en secteur fermé.

/ATS
 

