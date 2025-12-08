Première stratégie nationale contre le racisme et l'antisémitisme

Une personne sur six en Suisse déclare avoir vécu une période de discrimination raciale au ...
Première stratégie nationale contre le racisme et l'antisémitisme

Première stratégie nationale contre le racisme et l'antisémitisme

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Une personne sur six en Suisse déclare avoir vécu une période de discrimination raciale au cours des cinq dernières années. Face à ce problème, le Conseil fédéral a adopté la première stratégie nationale contre le racisme et l'antisémitisme.

La stratégie, appelée modèle 4x4 et qui va de 2026 à 2031, propose quatre champs d'action, a expliqué lundi la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider devant les médias à Berne. Il s'agit d'améliorer le recensement du racisme et de l'antisémitisme, de protéger les victimes, de renforcer la prévention du racisme au niveau institutionnel et de promouvoir l'engagement sociétal dans ce domaine.

Le modèle crée en outre un cadre de référence pour l'action de la Confédération, des cantons, des villes et des communes. Il entend renforcer le dialogue avec la société civile.

'Le racisme et l'antisémitisme sont une réalité dans notre pays', relève le Département fédéral de l'Intérieur (DFI), qui répond par ce projet à une motion de la Commission des institutions politiques du Conseil national.

/ATS
 

Actualités suivantes

La directrice de Santésuisse plaide pour la télémédecine

La directrice de Santésuisse plaide pour la télémédecine

Suisse    Actualisé le 08.12.2025 - 08:20

La légalisation du cannabis divise les esprits en Suisse

La légalisation du cannabis divise les esprits en Suisse

Suisse    Actualisé le 07.12.2025 - 14:05

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

Suisse    Actualisé le 07.12.2025 - 08:11

Les Genevois ont enfilé déguisements et chaussures de course

Les Genevois ont enfilé déguisements et chaussures de course

Suisse    Actualisé le 06.12.2025 - 21:19

Articles les plus lus

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg

Suisse    Actualisé le 06.12.2025 - 19:45

Les Genevois ont enfilé déguisements et chaussures de course

Les Genevois ont enfilé déguisements et chaussures de course

Suisse    Actualisé le 06.12.2025 - 21:19

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

Suisse    Actualisé le 07.12.2025 - 08:11

La légalisation du cannabis divise les esprits en Suisse

La légalisation du cannabis divise les esprits en Suisse

Suisse    Actualisé le 07.12.2025 - 14:05

Le jackpot de 2,248 millions de francs est tombé au Swiss Loto

Le jackpot de 2,248 millions de francs est tombé au Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 06.12.2025 - 18:38

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg

Suisse    Actualisé le 06.12.2025 - 19:45

Les Genevois ont enfilé déguisements et chaussures de course

Les Genevois ont enfilé déguisements et chaussures de course

Suisse    Actualisé le 06.12.2025 - 21:19

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

Suisse    Actualisé le 07.12.2025 - 08:11