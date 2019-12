Première cartographie par satellite d'un épisode extrême

Des chercheurs du SLF ont cartographié la période avalancheuse extrême de janvier 2018 à l’aide d’images satellitaires. Il s’agit du jeu de données le plus étendu et le plus complet à ce jour sur les départs d’avalanches pendant un épisode extrême.

L’importance d’une documentation des avalanches de la manière la plus précise possible n’est plus à démontrer, par exemple pour améliorer les prévisions ou pour vérifier les cartes de dangers, a indiqué mercredi le WSL Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) dans un communiqué.

Les informations proviennent généralement de rapports d’observateurs individuels ou de survols en hélicoptère, mais elles ne peuvent fournir une vue complète de la situation. Jusqu’à présent, il n’existait pas de cartographie complète, en particulier pour les périodes où les avalanches ont été exceptionnellement nombreuses.

Les chercheurs du SLF, en collaboration avec SwissTopo, ont voulu tester pour la première fois l’utilisation des données satellitaires pour documenter une période avalancheuse extrême.

Peu après les fortes chutes de neige de janvier 2018, le SLF a passé commande auprès du satellite SPOT6 pour prendre des images dans le spectre visible (rouge, vert, bleu) et dans le proche infrarouge avec une résolution de 1,5 mètre. Les prises de vues couvrent une superficie de 12'500 kilomètres carrés et donc une grande partie des Alpes suisses.

Elisabeth Hafner, du SLF, a dépouillé manuellement les images et a enregistré, entre autres, le contour, le type et la taille de toutes les avalanches reconnaissables, soit un total de 18'737 événements. Les résultats ont été publiés dans la revue The Cryosphere.

Cartographie de grandes régions

Afin de vérifier si les contours des avalanches sur les images satellitaires ont été correctement identifiés, les chercheurs ont comparé un échantillon aléatoire avec des photographies prises d’hélicoptère. Conclusion: 'La méthode est fiable et adaptée à la cartographie complète de grandes régions', indique Elisabeth Hafner, citée dans le communiqué.

Les données obtenues viendront alimenter le cadastre des avalanches du SLF et d’autres bases de données. Elles permettent notamment de vérifier l’efficacité des mesures de protection prises après les précédents hivers avalancheux.

De plus, les images satellitaires donnent un aperçu des dommages forestiers qui se sont produits. Elles servent également à vérifier le degré de danger prévu dans le bulletin d'avalanches et à améliorer les modèles de simulation. La cartographie satellitaire a été répétée pour la période avalancheuse de janvier 2019.

/ATS