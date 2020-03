Premier décès dans le canton de Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel a enregistré mardi à 01h00 sur le site de La Chaux-de-Fonds du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) un premier décès lié au coronavirus. Il s'agit d’un homme âgé de 79 ans avec comorbidité, a indiqué la Chancellerie d'Etat.

Après ce premier décès, le médecin cantonal souhaite rappeler à toutes les Neuchâteloises et à tous les Neuchâtelois leur responsabilité individuelle dans la protection des personnes vulnérables. Au niveau individuel, chacune et chacun peut réduire la transmission par les mesures d’hygiène qui ont été largement diffusées (www.ofsp-coronavirus.ch) et en respectant les consignes émises par le Canton et la Confédération.

Ralentir la propagation du virus

Ralentir la propagation du virus est notre seule chance de pouvoir faire face à cette épidémie et préserver un système de santé capable de répondre aux besoins de soins de chacune et chacun. Ralentir la progression du virus, c’est maintenant! Et c’est la responsabilité de toutes et tous. Pour cela il est indispensable de respecter strictement les consignes émises par la Confédération et les cantons.

Les personnes présentant des symptômes respiratoires doivent éviter les contacts sociaux pour ralentir la transmission. Il leur est recommandé d’évaluer le risque d’être porteuses du virus. Elles peuvent dans un premier temps utiliser le site www.coronacheck.ch développé par Unisanté à Lausanne.

/ATS