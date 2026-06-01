Pour Donzallaz, « cette histoire d'amour n'était pas illégale »

Avec le recul, le juge fédéral Yves Donzallaz a qualifié sa relation avec la juge fédérale Beatrice van de Graaf d''inappropriée'. Il a toutefois précisé, dans une interview accordée à Tamedia, que cette histoire d'amour n'était pas illégale à ses yeux.

Cette relation s'inscrivait dans le cadre de la loi, dit le juge fédéral dans l'interview publiée mardi. Béatrice van de Graaf lui a donné son accord pour parler de leur amour, aujourd'hui révolu. 'Je crois que j'ai été très naïf', estime le juge fédéral avec le recul.

Selon la loi sur le Tribunal fédéral, le Tribunal fédéral ne peut compter parmi ses membres des juges qui 'vivent en communauté de vie permanente'. 'Une 'communauté de vie' présuppose que les partenaires partagent un domicile commun et une vie quotidienne commune', fait valoir M. Donzallaz. Ce n’était pas le cas pour lui et Mme van de Graaf. La juge fédérale a passé la nuit chez lui 'peut-être deux week-ends par mois'.

'Pas de projet de vie commun'

Ils ont été ensemble pendant près d’un an. Ils étaient conscients que la situation serait devenue problématique sur le plan juridique 'si nous avions décidé de vivre ensemble', admet M. Donzallaz. Aucun des deux n’était prêt à quitter la Cour. Ils se sont séparés à Pâques 2026. 'Nous avons constaté que la passion s’était refroidie, que nous n’avions pas de projet de vie commun.'

La question de la partialité ne s’est en fait pas posée, selon M. Donzallaz. 'La juge van de Graaf et moi-même n’avons à aucun moment statué sur une seule affaire au sein de la même formation.' Il n’existait pas non plus de base juridique qui aurait exigé de divulguer cette relation. 'Les juges ont eux aussi droit à une vie privée', dit-il.

Une instance externe se penche sur cette relation

La relation entre la juge fédérale et le juge fédéral avait été rendue publique dans les médias fin avril. Lors d’une séance extraordinaire à la mi-mai, l’ensemble des juges fédéraux a décidé que les relations amoureuses entre membres de la Cour constituaient une violation des 'usages des juges du Tribunal fédéral'. La Cour plénière réunie a pris cette décision indépendamment de l’affaire en cours, a indiqué le Tribunal fédéral. 'Je comprends que des collègues aient voulu exprimer leurs réserves', dit M. Donzallaz à ce sujet.

Un comité d’experts indépendants examine actuellement des questions relatives à l’indépendance de la plus haute juridiction suisse. Ce comité doit rendre compte à la Commission administrative du Tribunal fédéral fin juin, comme l’a annoncé le Tribunal fédéral début mai. 'Au final, c’est la version des faits établie par les experts externes qui prévaudra', déclare M. Donzallaz dans l'interview accordée à Tamedia.

Le juge fédéral annonce qu’il entend se porter candidat pour le mandat 2027-2032: 'Premièrement, parce que je suis convaincu de n’avoir rien fait d’illégal.' Deuxièmement, il souhaite respecter la jurisprudence. Âgé de 68 ans, il est concerné par la limite d’âge admise et quitterait ses fonctions en 2029.

/ATS