Poubelles suisses moins remplies, mais des progrès encore possibles

La quantité de déchets dans les sacs poubelle est en baisse en Suisse, selon une étude de l'OFEV. Les ordures contiennent toutefois encore beaucoup de matières valorisables et plus de la moitié des déchets alimentaires pourraient être évités.

Les ménages et les petites entreprises produisent chaque année en Suisse quelque six millions de tonnes de déchets urbains, ce qui équivaut à environ 671 kg par personne. Environ la moitié de ces ordures sont collectées séparément et valorisées. L'autre moitié est incinérée, révèle une analyse de l'Office fédéral de l’environnement (OFEV) portant sur l'année 2022, publiée mardi.

La proportion d'ordures provenant des ménages a nettement diminué, pour atteindre, en 2022, 148 kg par personne et par an, soit une baisse de 58 kg depuis 2012, date de la précédente enquête. Si cette évolution est positive, on peut cependant déplorer la quantité toujours excessive de matières qui seraient recyclables, puisque 21% de ces déchets pourraient être valorisés, selon l'OFEV.

/ATS