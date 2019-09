Portes ouvertes: 300 activités pour célébrer les 50 ans de l'EPFL

Les 14 et 15 septembre, l'EPFL célébrera les 50 ans de son statut d'école fédérale en ouvrant les portes de son campus d'Ecublens (VD) au public. Plus de 300 activités seront proposées aux visiteurs accueillis par quelque 1000 collaborateurs.

Visites de laboratoires et d'ateliers, conférences et expositions, spectacles et démonstrations, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a préparé un riche programme pour ces journées portes ouvertes du cinquantenaire. Ces dernières accueilleront en particulier les Drone Days qui feront découvrir au public ces drôles de volatiles. Ou encore les nombreux stands du festival Scientastic.

Plus représentatifs du quotidien de l'école, les laboratoires et les ateliers de prototypage offriront un aperçu du travail des étudiants et des chercheurs. Qu'il s'agisse de recherches sur le béton ou les drosophiles, sur les robots ou la théorie des graphes. En outre, de nombreuses conférences et tables rondes sont organisées pour les visiteurs désireux d'approfondir des thèmes plus pointus.

Partageant les préoccupations climatiques d'aujourd'hui, l'EPFL a voulu que ces journées portes ouvertes soient exemplaires. Ainsi, l'accès avec les transports publics est gratuit (moyennant une inscription pour obtenir un bon Mobilis), de nombreux parcs à vélos sont prévus et la distribution des boissons et de la nourriture fait l'impasse sur les matières plastiques.

Les portes ouvertes du week-end seront précédées, du mardi 10 au vendredi 13 septembre, par les Journées de la recherche qui réuniront personnalités politiques de la région, acteurs industriels et partenaires académiques des différents campus de l'EPFL en Suisse romande.

/ATS