Police lausannoise: Olivier Botteron partira l'été prochain

Le commandant de la police lausannoise, Olivier Botteron, a demandé à faire valoir son droit ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le commandant de la police lausannoise, Olivier Botteron, a demandé à faire valoir son droit à la retraite le 1er juillet 2026. Cette annonce intervient sur fonds de scandales répétés et de réformes à venir.

'Les mois à venir permettront au commandant de préparer le terrain, afin que la personne qui lui succédera puisse poursuivre les réformes qui vont être entamées sur le long terme', écrit mardi la Ville de Lausanne dans un communiqué. Olivier Botteron, 59 ans, dirige la police lausannoise depuis 2018.

Ces derniers mois, il a dû composer avec plusieurs crises. Fin août, la Municipalité de Lausanne avait révélé l'existence de deux groupes Whatsapp où des messages racistes, sexistes, antisémites ou discriminatoires ont circulé entre policiers lausannois. Huit suspensions avaient alors été prononcées.

La police lausannoise a aussi été sous le feu des critiques à la suite de décès dans le cadre d'interpellations.

/ATS
 

