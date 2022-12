Police genevoise: nombreux cas de harcèlement sexuel (sondage)

Un sondage montre l'ampleur du harcèlement sexuel au sein de la police cantonale genevoise. Sur l'ensemble de leur carrière, 43% des femmes interrogées et 23% des hommes se sont sentis harcelés ou gênés par un comportement inopportun.

Sur la seule année 2021, les chiffres sont un peu inférieurs (36% pour les femmes, 18% pour les hommes), indique jeudi la police genevoise dans son communiqué.

Les résultats du sondage rapportent majoritairement des cas qualifiés de 'plus légers'. Les commentaires désobligeants ou dégradants sont ainsi les types de comportements subis le plus fréquemment cités. Ils se situent sur une fourchette d'apparition comprise entre 21% à 48%.

Suivent (entre 8 et 15% des cas) les histoires indésirables à contenu sexuel, le fait de se faire siffler ou dévisager, l'exposition à des images pornographiques, ainsi que les appels téléphoniques, lettres ou messages électroniques indésirables ou obscènes.

Aucun abus ou viol

Les comportements qualifiés de 'plus grave' sont plus rarement mentionnés, apparus entre 0,7% et 6% du temps dans le sondage. Ils regroupent les contacts corporels ou invitations sexuelles indésirables, le chantage sexuel, les attouchements ou encore les baisers. A noter qu'aucun abus sexuel ou viol n'a été signalé.

Au total, 790 personnes ont répondu au sondage, 66% d’hommes et 34% de femmes. Parmi ces personnes, 68% sont des policières et des policiers, 23% sont du personnel administratif et 9% des assistantes et assistants de sécurité publique (ASP). L'échantillon est jugé représentatif du personnel de la police genevoise, qui emploie 2200 personnes.

