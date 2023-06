Plusieurs véhicules brûlés dans deux parkings au Tessin

Neuf véhicules ont été la proie des flammes dans deux parkings, voisins de quelque 200 mètres, dans la nuit de samedi à dimanche à Mezzovico (TI). La police n'écarte pas l'hypothèse d'incendies criminels.

L'alarme a été donnée vers 04h00. Dans un premier parking, six véhicules et deux remorques ont été détruits, tandis que dans le second, trois camions ont été endommagés par les flammes. Personne n'a été blessé ni intoxiqué par la fumée, précise la police cantonale. Les pompiers du Monteceneri ont été les incendies. Les polices cantonale et municipale de Lugano se sont rendues sur les lieux.

L'application nationale d'alarme Alertswiss de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a mis en garde contre l'incendie dimanche à 04h30, recommandant de contourner largement la zone touchée. Alertswiss a en outre recommandé aux riverains de fermer les fenêtres et les portes, d'éteindre les ventilations et les climatisations et de ne pas pénétrer dans la zone concernée. L'alarme a pris fin à 06h23.

/ATS