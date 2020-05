Plusieurs accidents de deux-roues en Suisse romande, dont un mortel

Les routes romandes ont été le théâtre de plusieurs accidents pendant ce week-end de Pentecôte. Un scootériste est mort à Céligny GE tandis que trois motards ont fini à l'hôpital dans le canton du Jura.

A Céligny GE, un scootériste a fait une embardée mortelle dans la nuit de samedi à dimanche vers 03h40. Il a été héliporté à l'hôpital cantonal dans un état grave, mais a succombé à ses blessures en fin de matinée. Il s'agit de la quatrième victime sur les routes genevoises en 2020, a précisé la police.

Une enquête devra déterminer les raisons de sa chute, à une intersection. La victime a fini sa course contre un panneau de signalisation.

Dans le canton du Jura, deux motards sont entrés en collision entre St-Ursanne et les Rangiers dimanche vers 15h40. L'un d'entre eux s’est arrêté sur une petite place d’évitement à droite en direction de St-Ursanne. En repartant et en s’engageant sur la chaussée, il n'a pas vu un autre motard qui arrivait et lui a coupé la priorité.

Sous l’effet du choc, les deux hommes sont tombés lourdement. La REGA a transporté l'un des deux à l'hôpital à Bâle. Le second a été emmené à l’Hôpital du Jura à Delémont. La route entre St-Ursanne et les Rangiers est restée fermée jusqu’à 17h20.

Non loin de là vers 13h10, un automobiliste, qui circulait au col des Rangiers a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison que l’enquête devra déterminer. Déporté sur la gauche de la chaussée sur une portion rectiligne, il est entré en collision avec un motard qui arrivait correctement en sens inverse.

Sous l’effet du choc, le pilote de la moto a été projeté à droite, plusieurs mètres en contrebas de la route, ainsi que sa machine. Une ambulance l'a aussi transporté à l’Hôpital du Jura. La route est restée fermée plusieurs heures.

/ATS