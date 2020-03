Plus de mille personnes testées positives au nouveau coronavirus en Suisse

La barre des mille personnes testées positives est dépassée en Suisse, dont toujours une majorité d'hommes. Le bilan de vendredi midi s'établit à 1125 cas, dont quatre au Liechtenstein. Sept personnes sont décédées à l'heure actuelle.

A ce stade, 1009 cas sont confirmés et 116 doivent encore l'être, après un premier résultat positif, a précisé l'Office fédéral de la santé publique.

L’âge des cas testés positifs va de 0 à 98 ans, avec un âge médian de 49 ans (50 % des cas sont plus jeunes et 50 % sont plus âgés que cet âge). 52 % des cas sont des hommes, 48 % des femmes. Les adultes restent nettement plus touchés que les enfants.

Des cas ont été déclarés dans 24 des 26 cantons suisses. Le Tessin a annoncé le plus de cas (215), suivi du canton de Vaud (211) et de Zurich (103).

/ATS