Plus de deux tiers des expulsions décidées en 2024 menées à bien

Deux tiers des 2446 personnes ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en 2024 ont effectivement quitté la Suisse, indique lundi le SEM. Ce taux d'exécution va encore augmenter, d'autres expulsions étant prévues dans les semaines et mois à venir.

Précisément, 69% des personnes ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en 2024 avaient quitté la Suisse à la fin du premier semestre 2025, précise le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Environ 40% des personnes ayant quitté la Suisse venaient d’États membres de l’UE ou de l’AELE et près de 60% étaient originaires d’un État tiers. Les principaux pays représentés étaient l’Albanie (247 personnes), la Roumanie (190) et l’Algérie (136). Ces départs concernaient à 93% des hommes, la plupart âgés de 25 à 34 ans.

En comparaison, 2250 personnes ont fait l’objet d’une décision d’expulsion exécutable en 2023. À la fin du premier semestre 2024, environ 73% d’entre elles avaient quitté la Suisse.

/ATS