Plus de Noël blanc en Suisse depuis 2010

Pour la septième année consécutive, Noël ne sera pas blanc en Suisse. En cause: un front d'air doux accompagné de pluie qui fait fondre la neige et qui est désormais presque une tradition en terres helvétiques.

Ce dégel est arrivé ponctuellement le jeudi précédent Noël, a annoncé SRF Meteo samedi. Après les jours froids du début du mois, une zone de basse pression s'est formée au-dessus de l'Atlantique. Celle-ci a amené un temps plus clément et fait grimper la limite des chutes de neige à plus de 1000 mètres.

Ce scénario se répète plus ou moins de la même manière depuis 2010. Même des températures dépassant les 15 degrés n'étaient pas rares à Noël. En 2012, il avait fait 20,2 degrés à Reigoldswil (BL). L'année suivante, on mesurait 17,1 degrés à Bâle et 15,1 à Genève.

Cette année, le mercure ne devrait pas grimper si haut, car le brouillard empêche un réchauffement trop important en plaine. A 2000 mètres en revanche, SRF Meteo s'attend à 7 degrés.

/ATS