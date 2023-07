Plus de 6000 « bambis » sauvés en 2023 grâce aux drones

Le nombre de jeunes faons trouvés grâce à des drones a explosé en 2023. L'organisation 'Sauvetage Faons' a sauvé plus de 6000 jeunes animaux de la fauche, soit plus du double par rapport à l'année précédente.

Entre janvier et avril 2023, l'association a pu à nouveau former de nombreux nouveaux pilotes de drones. Les effectifs ont augmenté d'un tiers par rapport à 2022, écrit l'organisation dans un communiqué publié mardi.

Jusqu'à la mi-mai, la météo a été très pluvieuse. De nombreux agriculteurs ont dû attendre avant de commencer leur fauche. Les drones de l'organisation sont donc restés au sol. Lorsque les conditions ont été réunies, les pilotes sont entrés en action. Ils ont couvert en 2023 quelque 86 hectares, contre 68 en 2022.

Chaque printemps, de nombreuses biches amènent leurs petits dans les hautes herbes, où ils se cachent. Durant les premières semaines de leur vie, les faons ont l'instinct de se baisser, ce qui les protège des prédateurs naturels, mais constitue en même temps un piège mortel.

Il est donc fréquent qu'un faon recroquevillé soit victime d'une faucheuse - en moyenne, cela arrive environ 1500 fois par an selon les chiffres officiels. Le nombre de cas non recensés est toutefois nettement plus élevé. D'après le site Internet de l’association, il faut partir du principe que plusieurs milliers de faons sont tués.

L'association Sauvetage Faons est composée de pilotes de drones bénévoles qui survolent les prairies à l'aide de caméras thermiques. Elle travaille en collaboration avec des chasseurs et des agriculteurs.

/ATS