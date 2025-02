Plus de 50% des étudiants suisses suivent leurs cours en ligne

Le travail à domicile a la cote auprès des étudiants des hautes écoles suisses: en 2024, plus de la moitié d'entre eux suivaient leurs cours partiellement ou entièrement en ligne. Ils consacrent moins de temps aux études, mais davantage à une activité rémunérée.

Dans les hautes écoles universitaires (HEU) et les hautes écoles pédagogiques (HEP), l'enseignement à distance était plus fréquent (56%) que dans les hautes écoles spécialisées (HES) (47%). Dans l'ensemble, 4% des étudiants ont réalisé la totalité de leur formation en ligne, explique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les formats d'apprentissage à distance les plus utilisés sont les enseignements suivis en différé (68%) et les audios et vidéos préparés par l'enseignant (52%). Environ un tiers des étudiants ayant suivi un cours à distance disent avoir été évalués par des examens en ligne.

Davantage de travail rémunéré

L'an dernier, le temps de travail moyen des étudiants était de 51,1 heures par semaine (-0,9 heure par rapport à 2020). Si le temps alloué aux études a baissé en moyenne de 2,1 heures par semaine, celui consacré à une activité rémunérée a augmenté de 0,7 heure par semaine et celui consacré au travail domestique et familial a crû de 0,6 heure. Les étudiants dédient 0,1 heure de moins aux activités bénévoles.

Environ trois quarts des étudiants (72%) exerçaient une activité rémunérée à côté de leurs études, en majorité à 40% ou moins, cela même si les taux d'occupation plus élevés ont augmenté en 2024. Cette tendance à la hausse de l'implication dans l'activité rémunérée s'observe depuis 2005, mais s'est accentuée entre 2020 et 2024.

L'an dernier, 42% des revenus des étudiants provenaient d'une activité rémunérée (+3 points de pourcentage par rapport à 2020). Le soutien de la famille reste cependant très important (38%). Pour les étudiants des HEU, il s'agit même de la principale source de revenus (59%). La part des ressources issues des bourses et des prêts est restée stable (4%) entre 2020 et 2024.

