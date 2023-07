Plus de 2 millions de fêtards à Zurich jusqu'à dimanche soir

La plus grande fête populaire de Suisse a débuté vendredi à Zurich. Jusqu'à dimanche soir, 2,5 millions de personnes sont attendues au centre-ville et autour de la rade du lac pour la triennale 'Züri Fäscht'. Feux d'artifice et shows de drones en font partie.

Une fois n'est pas coutume, la dernière édition remonte à quatre ans. Les festivités entamées vendredi à 17h00 ont été repoussées d'une année en raison de la pandémie de coronavirus.

Jusqu'au bout de la nuit

Ces Fêtes de Zurich tirent leur origine en 1951, alors que la ville célébrait les 600 ans de l'adhésion du canton à la Confédération. Entretemps, elles sont devenues la plus grande fête populaire à accès gratuit du pays.

De la traversée de la Limmat en tyrolienne aux compétitions nautiques en passant par les funambules, les plongeurs de l'extrême ou les animations pour enfants, aucun public n'est laissé de côté. Les manèges ne manquent pas non plus à l'appel. Les restaurateurs de la ville tiennent d'innombrables stands et des boîtes de nuit en plein air font danser le public dans les parcs jusqu'à l'aube.

Feux d'artifice, drones, mais pas d'avion

Le thème du développement durable a occupé les esprits durant la préparation de cette édition 2023. Le parlement communal de Zurich a interdit tout show d'avions pour l'occasion.

En revanche, les trois différents feux d'artifice géants inscrits au programme (un par soir) sont maintenus. Ils sont synchronisés avec un accompagnement musical. Il en va de même d'un spectacle de drones qui refait son apparition dans le ciel zurichois, comme en 2019. Son ampleur est même doublée par rapport à la dernière édition et passe de 150 à 300 drones, indiquent les organisateurs.

Recyclage et transports publics

Autre défi environnemental, le recyclage des déchets de la fête a été fortement étendu. Plus de 130 points d'élimination et de recyclage sont à disposition et plusieurs centaines de bénévoles sont affectés à ces tâches. Les fêtards doivent, en outre, verser un dépôt de 2 francs sur toute bouteille en PET ou cannette en aluminium, jeton à la clé.

L'arrivée et le retour des 2,5 millions de visiteurs attendus constitue également un défi pour les transports publics. Leur offre est fortement étendue durant les deux nuits de fête. La canicule annoncée pour ce week-end risque, en outre, d'alourdir le travail des services sanitaires déjà fortement sollicités en pareille occasion.

