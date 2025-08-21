Plus de 176'000 signatures pour allonger les vacances des apprentis

Les apprentis doivent avoir droit à huit semaines de vacances par année. Une pétition en ce sens, munie de plus de 176'000 signatures, a été déposée jeudi à la Chancellerie fédérale à Berne. Elle entend valoriser l'apprentissage et soulager les jeunes.

La lettre ouverte a été lancée il y a deux mois par des apprentis de différents secteurs et professions. Elle veut corriger une inégalité de traitement 'flagrante': les apprentis n'ont droit qu'à cinq semaines de vacances, contre treize généralement pour les étudiants, indique l'Alliance '8 semaines de vacances pendant l'apprentissage' dans un communiqué.

Le texte dénonce aussi la surcharge de travail des apprentis. Selon plusieurs enquêtes, deux tiers d'entre eux souffrent de troubles psychiques et une personne sur quatre abandonne son apprentissage. En cause principalement, des horaires trop longs, des vacances insuffisantes et un manque de soutien.

'Avec huit semaines de vacances, nous réduisons la charge sans diminuer les exigences. Nous investissons au contraire dans la qualité, la sécurité et l'avenir de nos professionnels', a déclaré Vincent, planificateur-électricien fraîchement diplômé, cité dans le communiqué.

Selon l'Alliance, l'augmentation du nombre de vacances améliorera la qualité de la formation des apprentis. 'Si bien qu'au final, tout le monde en sortira gagnant: apprentis, entreprises et société en général', écrit-elle.

/ATS