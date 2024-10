Plus de 1000 manifestants pour la Palestine et le Liban à Zurich

Plus de mille personnes ont manifesté samedi après-midi à Zurich en faveur de la Palestine et du Liban. 'Dans la rue jusqu'à la libération', ont-ils scandé lors de cette manifestation autorisée.

Depuis plus d'un an, Israël massacre la population palestinienne à Gaza et étend désormais cette violence 'qui méprise la vie' au Liban, a critiqué dans un message sur Instagram le comité Palestine Zurich, qui a appelé à la manifestation.

'Prenons exemple sur la fermeté du peuple palestinien et élevons encore et encore notre voix dans les rues', exige le comité. Cet appel a été suivi par un nombre croissant de manifestants après 15h00. Une correspondante de Keystone-ATS estime à plus d'un millier de personnes l'affluence sur l'Helvetiaplatz.

Les manifestants portaient des drapeaux du Liban et de la Palestine ainsi que des pancartes avec des inscriptions telles que 'Liberté pour la Palestine' ou 'Stop au génocide'. 'L'avenir du monde arabe dépend de ce moment', a lancé à la foule une porte-parole du comité. La bande de Gaza va être anéantie. 'Notre devoir est de nous opposer à cela'.

Après des discours sur l'Helvetiaplatz, le parcours de la manifestation a mené jusqu'à la Bahnhofstrasse, où une minute de silence était au programme.

/ATS