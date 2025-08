Plastique: Berne appelle les autres pays à un accord « historique »

La Suisse demande aux autres Etats d'oeuvrer à un accord 'historique' contre la pollution plastique. Au début de dix jours de négociations à Genève, la cheffe de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a appelé mardi à un 'signal fort pour le multilatéralisme'.

Après trois ans de discussions, plus de 170 pays vont essayer d'arracher un traité contraignant. 'Nous voulons mettre un terme à la pollution plastique. Nous voulons protéger la santé humaine et l'environnement. Et nous voulons le faire maintenant', a dit Katrin Schneeberger.

'Le moment est largement venu d'atteindre un accord', a renchéri la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) Inger Andersen. Mais elle admet que du beaucoup de travail reste à faire.

Il faudra notamment convaincre quelques pays pétroliers qui ont bloqué le processus il y a quelques mois en Corée du Sud d'accepter un accord sur tout 'le cycle' du plastique, de la production à la gestion des déchets. Sans avancée, trois fois plus de plastique pourrait circuler d'ici 2060.

/ATS