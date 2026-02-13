Plainte pénale déposée contre le président Nicolas Féraud

Dans l'affaire du drame du bar 'Le Constellation', une plainte pénale vise désormais le président ...
Plainte pénale déposée contre le président Nicolas Féraud

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Dans l'affaire du drame du bar 'Le Constellation', une plainte pénale vise désormais le président de la commune de Crans-Montana (VS) Nicolas Féraud. L'information émanant du journal 'Le Temps' a été confirmée à Keystone-ATS par une source proche de l'enquête.

Cette plainte pénale a été envoyée le 26 janvier dernier par Alain et Anne-Sophie Viscolo. Les deux avocats valaisans représentent une victime brûlée grièvement et ses parents.

Cette plainte cible les époux Jacques et Jessica Moretti, mais aussi Nicolas Féraud. Le président de la commune de Crans-Montana y est accusé de lésions corporelles par négligence, de mise en danger de la vie d'autrui par dol direct, d'incendie par négligence ainsi que d'une série de violations de la responsabilité et des devoirs imposés par la loi sur les communes, notamment de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels.

Nicolas Féraud dit ne pas être au courant de cette plainte et ne la commente pas.

/ATS
 

