Pierre Maudet devant le juge pour contester une amende

Le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet a comparu mardi devant le Tribunal de police de Genève. Le magistrat contestait une amende qui lui avait été infligée pour avoir, avec sa voiture, tamponné un véhicule par l'arrière et poursuivi sa route.

Devant le juge, Pierre Maudet s'est défendu d'être à l'origine d'un accrochage un soir de mars 2023, dans le quartier des Acacias. 'Je suis certain de n'avoir pas percuté de véhicule'. Le futur conseiller d'Etat rentrait chez lui après une réunion de 'nature électorale'.

Le magistrat a expliqué au juge que le trafic dans le quartier était dense, car le match de hockey qui se déroulait à la patinoire des Vernets venait de se terminer. 'Je roulais au pas et je ne me souviens pas d'avoir dû freiner à un moment'. Personne, non plus, ne s'est signalé pour dire qu'il était arrivé quelque chose.

Pierre Maudet demande son acquittement. Il renoncera, le cas échéant, à des indemnités. Le verdict sera rendu jeudi prochain, à 09h00.

