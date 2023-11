Peines de 60 et 74 mois pour l'attaque à l'explosif à Bâle

Le Tribunal pénal fédéral a rendu son verdict dans le procès de l'attaque à l'explosif contre une maison particulière à Bâle-Ville. Il a prononcé des peines de 60 et 74 mois contre les deux accusés.

L'explosion était survenue à fin mars 2022 dans le quartier du Bruderholz. Si personne n'avait été blessé, elle avait causé pour 170'000 francs de dégâts. Dans les mois qui avaient suivi, les deux accusés s'étaient rendus à Stuttgart (D) afin d'acheter 2 kilos d'explosifs et une arme. Le vendeur était en réalité un policier allemand agissant sous couverture.

La Cour des affaires pénales a reconnu les deux prévenus, âgés de 25 et 27 ans, coupables d'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs et de dommages à la propriété qualifiés. Elle a retenu également la tentative de fabrication, de dissimulation et de transports d'explosifs.

/ATS