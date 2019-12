Peine de 40 mois de prison confirmée pour l'ex-enseignant valaisan

L'ex-enseignant valaisan accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants a vu sa peine confirmée jeudi en appel. Le Tribunal cantonal valaisan l'a condamné à 40 mois de prison ferme.

Le Tribunal cantonal (TC) a considéré que les déclarations des victimes sont 'crédibles'. Elles ont été recueillies 'par des professionnels et 'concordent sur les points essentiels'.

Comme le tribunal de première instance, le TC n'adhère pas à la thèse d'un complot que les victimes, alors âgées entre 11 et 13 ans, auraient ourdi contre leur enseignant.

Le TC estime que les débats tenus en première instance sont valables et que les certificats médicaux et les constatations des juges attestent que le prévenu était en état de les suivre. Pour mémoire, l'ex-enseignant avait été hospitalisé juste avant le premier procès et la cour avait délivré un mandat d'amener contre lui, l'hôpital n'y faisant pas objection.

A l'issue de la lecture en audience publique du dispositif de jugement, Me Olivier Couchepin a indiqué à Keystone-ATS qu'il allait analyser avec son client le jugement du TC avant de se prononcer sur un éventuel recours au Tribunal fédéral. Semblant toutefois probable, celui-ci prendra alors la forme d'un recours en matière pénale afin de revoir l'application du droit par le TC, a -t-il précisé.

/ATS