Paul Rechsteiner quittera Berne en décembre

Paul Rechsteiner va quitter le Parlement fédéral en décembre. Le socialiste saint-gallois aura passé 36 ans sous la Coupole, au Conseil national de 1986 à 2011 puis au Conseil des Etats.

Ce vétéran de la politique suisse a fait son annonce vendredi dans une interview au St-Galler Tagblatt. 'Je pense que le moment est arrivé', a-t-il dit. L'avocat de 70 ans a précisé qu'il siégerait encore à la session d'hiver, du 28 novembre au 16 décembre, avant de tirer sa révérence.

L'ancien président de l'Union syndicale suisse (1998 - 2019) a expliqué qu'il avait sciemment choisi cette date, afin qu'une élection complémentaire puisse avoir lieu avant les fédérales de l'automne 2023.

Si ces élections fédérales permettront aux partis de se mettre en avant, la complémentaire doit permettre à la population de choisir une personnalité disposant d'un fort ancrage économique et défendant des valeurs sociales, a-t-il dit.

Il a dit militer pour le maintien d'un ticket saint-gallois PS - Centre à la Chambre des cantons, où il siège actuellement avec Benedikt Würth.

'Avec Paul Rechsteiner, un parlementaire socialiste et un syndicaliste particulièrement expérimenté, influent et comptant de nombreux succès se retire. Merci, cher Paul, pour ton immense engagement en faveur de plus de justice sociale et de solidarité dans notre société', a réagi le PS suisse sur les réseaux sociaux.

