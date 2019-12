Patricia Danzi nommée nouvelle cheffe de la DDC

Patricia Danzi sera la nouvelle cheffe de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dès mai 2020. Directrice régionale CICR pour l’Afrique à Genève, elle a été nommée vendredi par le Conseil fédéral pour remplacer Manuel Sager.

L'actuel chef de la DDC, en poste depuis 2014, prendra sa retraite au printemps prochain. Il sera remplacé par Mme Danzi qui occupe depuis quatre ans le poste de directrice régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour l’Afrique au siège de Genève. Elle encadre environ 7500 collaboratrices et collaborateurs.

Patricia Danzi, 50 ans, est originaire de Kerns (OW), Prato (TI) et du Nigéria. Après des études en géographie à l'EPFZ et à l'Université de Zurich, elle est entrée au CICR en 1996. Elle a effectué plusieurs missions en Afrique, en Amérique du Sud et dans les Balkans.

Elle possède des compétences techniques et thématiques étendues dans le domaine de la coopération, ainsi qu'un solide réseau à l'international. Mme Danzi a ainsi les capacités nécessaires pour assurer le développement de la Coopération internationale (CI) de la Suisse et guider la DDC vers l’avenir.

/ATS