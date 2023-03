Pas réaliste d'envisager une exposition nationale avant 2030

La tenue d'une exposition nationale avec participation de la Confédération n'est pas réaliste avant 2030, indique le Conseil fédéral mercredi. Au vu de l'état des finances fédérales, il ne pourra pas se prononcer sur un éventuel soutien financier avant 2028.

Le Conseil fédéral réaffirme sa position de principe et a décidé de poursuivre les préparatifs et les travaux d'accompagnement.

En juin dernier, la Confédération et les cantons s'étaient déclarés favorables à la tenue d'une future 'Expo' en 2027 ou dans les années suivantes et avaient brossé les grandes lignes des conditions-cadre. Depuis, les comptes de la Confédération ont enregistré un déficit de 4,3 milliards de francs et le déficit pourrait se poursuivre ces prochaines années, relève le gouvernement.

Comme déjà annoncé, il fixera d'ici la fin de l'année les conditions-cadre devant régir l'organisation de la future exposition nationale. La Confédération ne fonctionnera pas comme initiatrice du projet, mais accompagnera une approche 'bottom-up' avec un ancrage dans les régions, rappelle le Conseil fédéral.

Plusieurs projets

Plusieurs projets pour une exposition nationale sont actuellement en lice. Svizra27 propose une exposition nationale dans la Suisse du Nord-Ouest. L'idée est entre autres soutenue par les cantons d'Argovie, de Soleure, du Jura et des deux Bâles.

Un autre projet, baptisé Nexpo, réunit les dix plus grandes villes de Suisse. Cette organisation coopère avec X27, un projet axé sur l'innovation et comptant quelque 50 groupes intéressés à y prendre part.

Enfin, le projet Muntagna, porté par les cantons du Valais, de Berne, des Grisons, d'Uri et du Tessin, propose une exposition décentralisée dans l'ensemble des régions de montagnes.

/ATS