Pas de crise de confiance dans la science, selon une étude

La confiance dans la science reste élevée dans le monde. C'est ce que montre une étude internationale avec participation suisse, menée auprès de 72'000 personnes dans 68 pays.

Une majorité des personnes interrogées considère la science comme qualifiée (78%), honnête (57%) et soucieuse du bien-être de la société (56%), selon cette étude publiée lundi dans la revue Nature Human Behaviour.

'Ce résultat remet en question la thèse d'une crise de confiance dans la science', commente Viktoria Cologna, de l'Université de Zurich (UZH), première auteure de l'étude, citée lundi dans un communiqué.

L'enquête, à laquelle ont participé plus de 240 scientifiques, fournit pour la première fois depuis la pandémie de coronavirus des données représentatives à l'échelle mondiale sur la confiance accordée à la science.

La Suisse dans la moyenne inférieure

En comparaison internationale, la Suisse se situe, selon l'étude, dans la moyenne inférieure, pointant au 47e rang sur les 68 pays étudiés. Elle est ainsi devancée par de nombreux pays d'Europe du Nord et d'Afrique.

Pointant légèrement au-dessous de la moyenne globale - 3,62 sur 5 - avec une note de 3,45, elle se trouve en compagnie des Pays-Bas (3,51), de l'Allemagne (3,49), de la France (3,43), de l'Autriche (3,42) et de l'Italie (3,38).

Néanmoins, en Suisse également, une majorité des personnes interrogées (55%) a estimé que les scientifiques devraient s'impliquer davantage dans les processus de décision politique; seuls 20% des sondés n'étaient pas d'accord avec cette affirmation.

Selon l'enquête, une priorité élevée devrait être accordée à la recherche sur la santé, l'énergie et la lutte contre la pauvreté. En revanche, les personnes interrogées estiment que les scientifiques accordent trop d'importance à la recherche sur l'armement.

La recherche a été menée par le consortium Tisp (Trust in Scientist & science-related Populism). C'est l'Egypte qui arrive en tête de ce classement avec une note de 4,30, devant l'Inde (4,26), et l'Albanie qui le clôt avec 3,05. L'Australie (3,91), les Etats-Unis (3,86) et la Grande-Bretagne (3,82) y font bonne figure.

/ATS