Pas de contrôles systématiques aux frontières

L'UDC veut réintroduire les contrôles systématiques aux frontières. Mais le National lui a barré la route jeudi et a refusé par 112 voix contre 69, une motion en ce sens.

Des centaines de milliers de personnes entrent illégalement en Suisse chaque année. Aucun jour ne passe sans violence. Une situation 'intolérable' aux yeux de l'UDC. Sa motion demande aussi de refuser l'entrée aux personnes qui ne disposent pas d'un titre de séjour valable ou d'une autorisation d'entrée.

Thomas Aeschi (UDC/ZG) a rappelé que plusieurs pays européens contrôlent leur frontière, comme la Suède et les pays de l'Europe de l'est. 'Il est temps que la Suisse regarde à nouveau pour la Suisse, et pas pour l'Europe et l'Afrique', a-t-il ajouté.

Ce n'est pas un nouveau thème. Mais les conditions d’une réintroduction des contrôles aux frontières intérieures en vertu de l’art. 25 du code frontières Schengen ne sont pas réunies pour la Suisse, a indiqué le ministre de justice Beat Jans.

/ATS