Pas d'indemnité pour l'amie du Portugais assassiné à Morges (VD)

L'amie du jeune Portugais assassiné à Morges (VD) en septembre 2020 par un islamiste ne recevra ...
Pas d'indemnité pour l'amie du Portugais assassiné à Morges (VD)

Pas d'indemnité pour l'amie du Portugais assassiné à Morges (VD)

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

L'amie du jeune Portugais assassiné à Morges (VD) en septembre 2020 par un islamiste ne recevra pas d'indemnité de la Confédération. Le Tribunal administratif fédéral rejette son recours. La femme estimait que le Ministère public avait commis une faute grave.

La recourante rappelait que l'assassin avait été remis en liberté en dépit de plusieurs incidents. L'homme avait été incarcéré en raison d'une tentative d'incendie commise avant l'homicide. Sa relaxe avait été ordonnée par le Ministère public de la Confédération.

La femme a déposé en juin 2023 une demande d'indemnisation de 25'000 francs auprès du Département fédéral des finances. L'autorité a rejeté la requête au motif que l'amie ne pouvait pas être considérée comme une 'proche' au sens de la loi sur la responsabilité.

Le Tribunal administratif fédéral confirme ce point de vue, même si la recourante a obtenu une indemnité de 25'000 dans la procédure pénale à la charge du condamné. L'autorité d'indemnisation des victimes du canton de Vaud (LAVI) lui a alloué 7000 francs sur cette somme.

/ATS
 

Actualités suivantes

Beat Jans salue le succès du préapprentissage d'intégration

Beat Jans salue le succès du préapprentissage d'intégration

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 11:15

Onze chiots Saint-Bernard sont nés à Martigny (VS)

Onze chiots Saint-Bernard sont nés à Martigny (VS)

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 10:41

Les personnes à l'aide sociale craignent pour leur logement

Les personnes à l'aide sociale craignent pour leur logement

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 10:02

Pénurie de personnel dans les professions libérales en Suisse

Pénurie de personnel dans les professions libérales en Suisse

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 11:27

Articles les plus lus

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 27.10.2025 - 21:50

Les personnes à l'aide sociale craignent pour leur logement

Les personnes à l'aide sociale craignent pour leur logement

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 10:02

Onze chiots Saint-Bernard sont nés à Martigny (VS)

Onze chiots Saint-Bernard sont nés à Martigny (VS)

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 10:41

Pénurie de personnel dans les professions libérales en Suisse

Pénurie de personnel dans les professions libérales en Suisse

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 11:27

Le secteur de la santé économisera 300 millions de francs par an

Le secteur de la santé économisera 300 millions de francs par an

Suisse    Actualisé le 27.10.2025 - 17:17

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 27.10.2025 - 21:50

Les personnes à l'aide sociale craignent pour leur logement

Les personnes à l'aide sociale craignent pour leur logement

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 10:02

Pénurie de personnel dans les professions libérales en Suisse

Pénurie de personnel dans les professions libérales en Suisse

Suisse    Actualisé le 28.10.2025 - 11:27