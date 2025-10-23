Partenariat de sécurité avec l'UE: Berne doit s'armer de patience

Le partenariat de sécurité et de défense avec l'Union européenne souhaité par le Conseil fédéral ...
Partenariat de sécurité avec l'UE: Berne doit s'armer de patience

Partenariat de sécurité avec l'UE: Berne doit s'armer de patience

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le partenariat de sécurité et de défense avec l'Union européenne souhaité par le Conseil fédéral est au point mort. Les Etats membres de l'UE ne veulent pas de nouveau partenariat.

Dans un proche avenir, aucun partenariat supplémentaire n'est prévu en matière de sécurité et de défense, a appris Keystone-ATS d'une source proche du dossier à Bruxelles. Seules les négociations déjà en cours seront poursuivies, a indiqué une deuxième source diplomatique.

Interrogé, le Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité (Sepos) laisse entendre qu'aucune date n'a été fixée pour des entretiens exploratoires formels. Seules des discussions informelles ont eu lieu au niveau technique, a déclaré une porte-parole.

Le Conseil fédéral avait annoncé à la fin juin qu'il souhaitait mener des entretiens exploratoires avec l'UE sur ce dossier. Un tel partenariat est une condition préalable à d'éventuelles acquisitions communes dans le domaine de l'armement.

/ATS
 

