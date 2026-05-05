Parmelin à Rome: « Pas de frais d'hospitalisation pour les victimes »

Les factures des hôpitaux suisses pour le traitement des blessés italiens ne seront plus transmises aux familles. Le président de la Confédération l'a confirmé à Rome, après des entretiens avec les autorités italiennes.

Le Conseil fédéral traitera la question de la facturation des prestations hospitalières sur la base des dispositions légales en vigueur, a annoncé M.Parmelin au président italien Sergio Mattarella et au ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani mardi à Rome.

Les frais de traitement seraient pris en charge par l'aide aux victimes, s'ils ne sont pas couverts par les assurances. Pour éviter tout malentendu, la Suisse n'enverra plus de copies de factures aux familles.

Le président de la Confédération a aussi confirmé que les autorités compétentes des deux pays resteraient en contact. 'Notre objectif est de trouver la meilleure solution pour les victimes', a-t-il affirmé. Il a aussi salué 'l'atmosphère ouverte et constructive' qui a régné lors des entretiens avec les autorités italiennes.

/ATS