Le PS recommande de voter oui le 19 mai prochain à la nouvelle la loi sur les armes. Elle découle des nouvelles mesures antiterroristes de l'Union européenne. Un référendum a été lancé contre cette réforme.

La nouvelle loi apporte davantage de sécurité pour la police et la population. En cas de refus, la participation de la Suisse à l'accord de Schengen serait en grand danger, ont estimé les délégués du PS réunis samedi à Arth-Goldau (SZ). Ils ont décidé par 106 voix contre 1 de recommander de voter oui à la nouvelle loi.

Avec 27 armes à feu pour 100 habitants, peu de pays en Europe ont une concentration d'armes aussi élevée, alors que le nombre de membres de sociétés de tir diminue fortement. La plupart des armes à feu détenues par des particuliers ne sont utilisées ni à des fins professionnelles, ni à des fins sportives, ni pour la chasse. Elles sont conservées, inutilisées 'dans l'armoire à balais ou à la cave', constate le PS.

Dépôt d'armes en libre-service

La Suisse est une sorte de 'dépôt d'armes en libre-service pour les criminels, les terroristes et les paramilitaires de toutes sortes'. Outre les suicides, la présence de ces armes augmente le risque de violence domestique. Restreindre la disponibilité des armes 'sauve des vies', estime le PS.

En cas de non à la nouvelle loi, il existe un grand danger que la Suisse ne puisse plus être associée à l'accord de Schengen. 'Un miracle non prévu par les traités devrait se produire pour que l'association de la Suisse à Schengen n'expire pas automatiquement après six mois', souligne le PS.

/ATS