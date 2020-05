Oron (VD): heurté par une foreuse, un ouvrier décède

Un ouvrier de 48 ans a été heurté lundi matin par une volumineuse pièce métallique à Oron (VD) alors qu’il œuvrait à l’installation d’une foreuse sur un chantier. Grièvement blessé, il est décédé à l’hôpital.

L'ouvrier était affairé à installer une foreuse sur un chantier vers 10h15 à la route de Lausanne. A un certain moment et pour des raisons que l’enquête devra établir, les attaches qui retenaient une lourde pièce métallique suspendue à environ huit mètres du sol ont cédé, a rapporté mardi la police cantonale.

La pièce est tombée sur l’ouvrier qui se trouvait, juste au-dessous, dans une nacelle élévatrice et travaillait à l’assemblage des éléments de la foreuse. Grièvement blessé, le quadragénaire italien, domicilié dans le Nord vaudois, a été acheminé au CHUV en ambulance. Il y est décédé peu après son admission.

Le procureur de service s’est rendu sur les lieux. Il a ouvert une enquête pénale pour déterminer le déroulement et les causes exactes de cet accident. Les investigations ont été confiées à la gendarmerie, avec l’appui des inspecteurs de la SUVA et d’un spécialiste en engins de forage.

Du personnel de l’équipe de soutien d’urgence (ESU) a été sollicité pour un soutien émotionnel aux collaborateurs qui se trouvaient sur place.

/ATS