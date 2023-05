Orages, grêlons et bourrasques en Suisse alémanique

Un front orageux a traversé une partie de la Suisse dès vendredi après-midi, apportant des rafales de vent et de la grêle par endroits. Meteonoews a enregistré plus de 12'000 éclairs dans le pays et une bourrasque de 113 km/h à Lucerne.

SRF Meteo de son côté a annoncé avoir observé des grêlons atteignant jusqu'à 2 cm de diamètre.

Le front orageux est arrivé par le nord-ouest du pays, faisant chuter les températures brutalement autour de 15 degrés. Des orages et un vent tempétueux ont ensuite atteint la Suisse centrale et orientale jusqu'en soirée, précisent les services météorologiques.

/ATS