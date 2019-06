Opération Libero innove avec une campagne transpartisane

Un projet transpartisan doit rebattre les cartes du Parlement aux élections fédérales de l'automne. Opération Libero a lancé vendredi à Berne une campagne misant sur des candidats issus de plusieurs partis réunis autour d'un projet politique.

Cette approche novatrice vise à mettre un terme à quatre ans de paralysie politique. Avec, 'Votons le changement', le mouvement soutient des candidats progressistes, prêts à voter au-delà des clivages partisans afin de faire aboutir des réformes ambitieuses.

Les personnalités soutenues viennent de quasiment tous les partis, à l'exception du camp conservateur, UDC en tête. Elles s'engagent à travailler en faveur d'une politique constructive et orientée vers le compromis dans une série de domaines: l'Europe, le climat, la citoyenneté et les migrations, la numérisation, l'égalité, la politique de la concurrence et le contrat intergénérationnel.

Sur toutes ces questions, il y a un besoin urgent de changement, faute de progrès visibles, estime Opération Libero. La polarisation croissante nuit à la capacité de compromis et les propositions constructives sont mises à mal. Le projet doit encourager les électeurs à cumuler et panacher les candidats indépendamment de leur couleur partisane.

Jeunes urbains

Les candidats présentés vendredi à Berne doivent apporter une bouffée d'air frais sous la Coupole. Plutôt jeunes et avec un profil urbain, ils sont bien ancrés dans les structures de leur parti et connus dans leur canton. Côté romand, Opération Libero mise sur la PDC genevoise Sophie Buchs. A la frontière linguistique, l'organisation soutient le Vert fribourgeois Gerhard Andrey.

La campagne proprement dite se déroulera dans tout le pays. Opération Libero présentera ses poulains 'dans de très nombreux cantons suisses' en août.

Pour l'organisation, c'est une suite logique. Cinq ans après sa fondation, le mouvement citoyen transpartisan veut répéter l'impact obtenu lors des campagnes de votation là où se prennent les décisions les plus importantes, soit au Parlement.

Opération Libero est principalement composé de jeunes universitaires alémaniques et membres du laboratoire d'idées foraus, un forum indépendant spécialisé dans la politique étrangère. Le mouvement est né suite au vote populaire du 9 février 2014 et à l'acceptation de l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse.

/ATS