Opération Libero doit se chercher une nouvelle présidence

Le mouvement Opération Libero est privé de sa direction: ses deux co-présidents, Sanija Ameti et Stefan Manser-Egli, ont annoncé leur départ. Ce groupe, moins connu en Suisse romande, a été créé en 2014 après l'acceptation de l'initiative UDC sur l'immigration.

Les deux co-présidents ont fait part de leur décision dans le magazine online Republik. 'Opération Libero a désormais besoin d’une co-présidence pleinement engagée pour aborder l'année à venir, riche en votations', indique Stefan Manser-Egli.

Au printemps prochain, cela fera six ans qu'il aura passés à la co-présidence, et cinq ans pour Sanija Ameti. 'C’est une longue période pour une tâche très enrichissante et passionnante; mais il ne faut pas se voiler la face, ce travail bénévole est extrêmement épuisant', ajoute Mme Ameti.

Ils ont jugé le moment idéal pour transmettre le témoin. En 2026, 2027 et 2028, plusieurs votations auront lieu sur des thèmes importants pour Opération Libero. 'Si nous parvenons à créer une nouvelle dynamique, notre mouvement pourra jouer un rôle décisif pour repousser les attaques radicales contre la démocratie libérale.'

Selon Sanija Ameti, le moment est également opportun parce qu’Opération Libero clôturera l’année 2025 avec le meilleur résultat financier des cinq dernières années. 'Avec les dons et les cotisations de membres, nous avons récolté plus de 750'000 francs.

Nouvelles priorités

Stefan Manser-Egli, 33 ans, indique également que ses priorités ont changé. Durant son mandat, il est devenu deux fois papa et il vit actuellement à Amsterdam pour un séjour de recherche. Mme Ameti termine quant à elle sa thèse et veut désormais se consacrer à sa carrière de juriste.

Ancienne membre du Parti vert'libéral zurichois, elle avait été critiquée en septembre 2024 après avoir tiré avec un pistolet à air comprimé sur une image de Jésus et de Marie. Le ministère public de Zurich a déposé une plainte pour atteinte à la liberté de croyance et des cultes. Le procès est prévu fin janvier 2026.

/ATS