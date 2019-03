Onzième année consécutive de dégâts relativement faibles

Inondations, glissements de terrain, laves torrentielles et autres éboulements ont provoqué en 2018 des dommages à hauteur d’environ 200 millions de francs en Suisse. Il s'agit de la onzième année consécutive avec des dégâts relativement faibles, selon le WSL.

Les dommages globaux se situent nettement sous la moyenne de 306 millions enregistrées dans les années 1972-2017 mais étaient supérieurs à ceux des dix années précédentes, a indiqué jeudi l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).

La dernière année avec des dommages bien au-dessus de la moyenne a été 2007. À l’époque, le WSL avait enregistré un montant d’environ 700 millions de francs. Depuis, la somme totale se situe entre 20 et 200 millions de francs.

Parmi les phénomènes météorologiques responsables, ce sont les orages qui ont prédominé en 2018, provoquant 69% des dommages, suivis d’une combinaison de fonte des neiges et de pluie (15%) et de précipitations continues (13%).

L’essentiel des coûts (79%) a été causé par des crues, du ruissellement de surface et des laves torrentielles, suivis par les glissements de terrain (19%) et les chutes de pierres et éboulements (2%). Aucune victime n’est à déplorer en 2018.

Record à Lausanne

Entre avril et fin 2018, le temps est resté très sec dans toute la Suisse. Cependant, quelques orages isolés ont provoqué des dommages importants, comme en fin de soirée du 11 juin à Lausanne, où 41 mm de pluie sont tombés en seulement 10 minutes.

Cette quantité de précipitations en si peu de temps constitue un record en Suisse. Les canalisations et le sol n’ont pu absorber ces quantités d’eau, et le ruissellement de surface a inondé plusieurs rues et les caves de nombreux commerces, habitations et écoles.

Peu avant, le 30 mai, des pluies fortes et de la grêle ont provoqué des inondations entre Baden (AG) et Dielsdorf (ZH). Et en fin d’après-midi du 31 mai, Yverdon-les-Bains (VD) a subi de fortes averses, qui ont provoqué l’inondation des caves et garages souterrains de nombreux bâtiments. Pour finir, le 8 juin, il a fallu pomper l’eau de 200 caves à Frauenfeld (TG) à la suite d’orages.

Le Valais fortement touché

Même si l’année 2018 a été dans son ensemble exceptionnellement sèche, elle a pourtant commencé par une période très pluvieuse. Des pluies persistantes, combinées par endroits avec la fonte des neiges, ont entraîné dès les 4 et 22 janvier des inondations et glissements de terrain dans les cantons de Berne, de Vaud et du Valais. Des routes et autres infrastructures ont subi des dommages importants en Valais.

Un orage stationnaire a provoqué les 2 et 3 juillet de forts débits dans la Navisence, dans le Val d’Anniviers (VS). Les masses d’eau et de sédiments ont endommagé sur une longueur de 20 km les berges de la rivière, qui a débordé en plusieurs endroits. Les dommages ont été très lourds dans les communes d’Anniviers et de Chippis.

L’après-midi du 1er août, plusieurs orages violents se sont produits en Suisse orientale. Le 6 août, un orage diluvien a provoqué du ruissellement de surface en début de soirée à Sion, inondé des routes et noyé plus d’une centaine de caves.

L’Institut WSL collecte systématiquement depuis 1972 les informations sur les dommages liés aux intempéries. Ceux provoqués par les avalanches, le poids de la neige, les séismes, la foudre, la grêle et les tempêtes ne sont pas pris en compte dans cette évaluation.

/ATS