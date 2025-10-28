Onze chiots Saint-Bernard sont nés à Martigny (VS)

Onze chiots Saint-Bernard sont nés de la portée de 'Plume du Grand St. Bernard' et de 'Tipsy du Château Robert' le 19 octobre à la Fondation Barry à Martigny (VS). Le public pourra voir les chiots au parc martignerain à partir du 1er décembre.

'Les premiers jours des chiots sont cruciaux pour leur bien-être, et nos gardiennes et gardiens d'animaux veillent jour et nuit à leur santé, tout en accompagnant Plume, qui se porte à merveille', s'est réjoui la Fondation dans un communiqué mardi. Il s'agit de la première portée de la chienne Plume, âgée de presque trois ans.

Les chiots - sept mâles et quatre femelles - porteront tous un nom commençant par la lettre 'Y'. S'il faudra attendre le mois de décembre pour leur rendre visite, il est d'ores et déjà possible de les observer en direct grâce à une webcam, installée au chenil.

Pour le côté historique, Plume est la descendante d'Ivoire du Grand St. Bernard, l'une des figures emblématiques de l'élevage d'il y a plus de quinze ans. Elle incarne aujourd'hui la sixième génération de cette lignée.

En moyenne, une vingtaine de chiots avec pedigree naissent chaque année à la Fondation Barry. Quelques-uns y restent, mais la plupart trouvent un foyer à l'âge de 10 semaines.

/ATS