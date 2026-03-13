« On ne peut pas tout prévenir », affirme le procureur sur Chiètres

Le procureur général du canton de Fribourg Raphaël Bourquin ne met pas le drame de Chiètres, qui a fait six morts et cinq blessés, sur le compte de la fatalité. 'Tout a été mis en œuvre et la prévention fonctionne. Mais on ne peut pas tout prévenir', estime-t-il.

'En l’occurrence, nous sommes confrontés à un cas atypique et il s’agit d’un acte isolé', a indiqué Raphaël Bourquin dans une interview parue vendredi dans La Liberté. Ce dernier y revient sur le fait que l’individu qui s’est immolé par le feu mardi soir, avec l'incendie d'un car postal, était recherché par la police bernoise.

'Il s’agit d’une procédure entre les polices cantonales et la collaboration fonctionne très bien', relève le procureur général. 'L’individu en question n’était pas recherché depuis longtemps. Est-ce qu’il fallait diffuser cette information au-delà des frontières? Je ne suis pas convaincu', avance-t-il.

/ATS