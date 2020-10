Olivier Jornot candidat pour succéder à Michael Lauber

Le procureur général genevois Olivier Jornot est candidat pour succéder à Michael Lauber à la tête du Ministère public de la Confédération (MPC). Les candidats avaient jusqu'au 2 octobre pour s'annoncer.

'Je confirme avoir déposé ma candidature', indique-t-il lundi dans Le Temps, sans en dire davantage.

Cités par le journal, deux autres candidats potentiels ont en revanche fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés. 'Je suis attaché à Genève et à un fonctionnement qui présente moins de lourdeurs administratives', explique Yves Bertossa, premier procureur. 'Non, je ne suis pas candidate', répond pour sa part Maria-Antonella Bino, ancienne procureure fédérale suppléante et récemment élue juge suppléante au Tribunal pénal fédéral.

Mis en cause notamment pour ses rencontres informelles avec le président de la FIFA Gianni Infantino, Michael Lauber a remis sa démission pour le 31 janvier 2021 mais a dans les faits quitté son poste le 31 août.

Depuis le 1er septembre, les affaires officielles du procureur général sont gérées par les deux anciens adjoints de M. Lauber, Ruedi Montanari et Jacques Rayroud. Selon les observateurs, ils ne devraient pas figurer parmi les candidats à la succession de leur ancien chef.

Le prochain procureur général de la Confédération sera élu par l'Assemblée fédérale, au plus tôt lors de la session d'hiver.

/ATS