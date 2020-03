OFSP: les mesures tessinoises pourraient s'appliquer à la Suisse

L'OFSP prévoit que les mesures prises à l'échelle du Tessin seront probablement étendues à l'ensemble de la Suisse, a indiqué jeudi l'un de ses responsables Daniel Koch à la radio SRF. Mais à la mi-journée, il n'y avait pas d'urgence nationale, selon l'office.

'Le reste de la Suisse va suivre', a déclaré Daniel Koch, responsable de la division des maladies transmissibles de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

'La vague est maintenant arrivée', a ajouté Daniel Koch. 'La Suisse a cependant agi à temps' pour contenir la propagation, a-t-il assuré. Il a ajouté que les autorités prenaient la situation très au sérieux et qu'il fallait maintenant prendre le plus vite possible les bonnes décisions.

La priorité est de protéger les groupes à risque, afin de ne pas surcharger les unités de soins intensifs et d'utiliser les infrastructures hospitalières à bon escient. De cette manière, il sera possible d'éviter des décès, a encore jugé Daniel Koch.

Situation particulière

A la mi-journée jeudi, l'OFSP déclarait qu'il n'y avait pas d'urgence nationale. La Suisse est toujours dans une situation particulière. Comme annoncé, le Conseil fédéral décidera vendredi d'éventuelles nouvelles mesures.

Jusqu'à mercredi, la Suisse avait enregistré plus de 600 cas de coronavirus. Quatre personnes sont mortes des suites de la maladie.

Au Tessin, après l'état de nécessité décrété mercredi, les audiences de tous les tribunaux se tiennent désormais à huis clos. Et CarPostal ne dessert plus le tronçon entre Iselle (I) et Domodossola (I) avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre.

L'armée garde les mêmes mesures qu'elle a prises il y a quelques jours pour lutter contre le coronavirus. Seul changement: près de 830 recrues vont rester dans les casernes ce week-end pour éviter de renforcer l'épidémie.

'Tous les jours nous évaluons la situation, cela fait partie de nos compétences de base. Pour l'instant, nous en restons aux mesures déjà prises. Mais tout peut changer très vite: la situation est très volatile', a déclaré jeudi Stefan Hofer, porte-parole de l'armée, à Keystone-ATS.

Vacances et courses d'école annulées

Dans le canton de Vaud, les collaborateurs du CHUV à Lausanne doivent annuler leurs vacances prévues jusqu'à la fin avril. La direction générale de l'établissement a pris cette mesure pour faire face à la pandémie de coronavirus.

De son côté, Bâle-Ville annule tous les camps scolaires et courses d'école jusqu'à nouvel avis en raison du coronavirus. D'autres cantons, dont Neuchâtel, ont déjà pris ce type de mesures.

A Genève, l’Université donne une priorité absolue à l’enseignement en ligne. Elle insiste sur le respect de la distance sociale de deux mètres permettant de se protéger soi-même et les autres, particulièrement les personnes vulnérables.

Depuis mercredi, le nombre de cours enregistrés disponibles sur la plateforme Mediaserver a passé de 250 par semaine à 250 par jour. Pour les étudiants se rendant au cours, le respect de la distance sociale, '1 place sur 2', est nécessaire dans tous les lieux et pour toutes les activités de l’UNIGE.

L'Université de Zurich se met au diapason d'autres hautes écoles: elle interdit désormais aux personnes ayant séjourné récemment dans une région à risque du coronavirus de pénétrer l'un de ses bâtiments. Cette mesure vaut durant 14 jours après le séjour en question.

/ATS