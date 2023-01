Nuit venteuse en Suisse, avec des rafales de plus de 120 km/h

Des vents tempétueux ont soufflé sur la Suisse durant la nuit de samedi à dimanche, a indiqué SRF Meteo sur Twitter. Des rafales de plus de 100 km/h ont été mesurées.

Les vents les plus forts ont été enregistrés au Chasseral (BE), avec des pointes à 123 km/h. Sur le Säntis, qui se situe à la limite des cantons de St-Gall, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, leur vitesse était de 118 km/h.

Eole a également soufflé en plaine, a rapporté MeteoNews, amenant des températures douces durant la nuit.

/ATS