Nouvelles mesures pour préserver la biodiversité en Suisse

Quinze nouvelles mesures seront déployées pour préserver la biodiversité en Suisse. Le Conseil fédéral a adopté mercredi la deuxième phase du plan d'action Stratégie Biodiversité et débloqué une enveloppe de 24 millions pour les années 2025-2030.

La deuxième phase s'attaque de manière ciblée aux lacunes existantes. Parmi les mesures décidées figurent l'identification et la valorisation des surfaces particulièrement importantes pour les insectes, l'adaptation d'espèces animales et végétales et de leur habitat aux changements climatiques, ainsi que le soutien des cantons et des communes à la promotion de la biodiversité en zone urbanisée.

Au cours des prochains mois, d’autres offices fédéraux dont les domaines politiques ont une incidence sur la biodiversité définiront également des mesures pour la mise en œuvre du plan d'action. L’aménagement du territoire, les transports, la production d’énergie, l’agriculture et le commerce extérieur apportent des contributions importantes au plan d’action, indique le gouvernement.

/ATS