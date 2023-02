Nouvelle méthode d'analyse des glaces anciennes

Des chercheurs de l'Université de Berne et de l'Empa ont développé une méthode très précise d'analyse de carottes de glaces vieilles de 1,5 million d'années. Elle doit permettre de mieux comprendre les changements climatiques.

Un consortium européen est à la recherche de la glace la plus ancienne de la Terre. Un forage dans l'Antartique a déjà permis d'atteindre une profondeur de 808 mètres.

L'objectif du projet européen 'Beyond EPICA' est de remonter des échantillons de glace datant de 1,5 million d'années. Pour y parvenir, il faut atteindre une profondeur de 2700 mètres. Si tout se déroule comme prévu, le but devrait être atteint en 2025, ont indiqué jeudi l'Université de Berne et le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa).

Dans la glace vieille de 1,5 million d'années, 15'000 à 20'000 ans d'histoire climatique sont comprimés dans seulement un mètre de carotte de glace. Les scientifiques se trouvent confrontés à de nouvelles exigences pour analyser ces carottes.

Spectromètre laser

L'Empa a développé un nouveau spectromètre laser capable de mesurer les gaz à effet de serre sur un échantillon de seulement 1,5 millilitre d'air. 'Atteindre une telle précision dans des échantillons aussi petits a longtemps été difficilement imaginable', explique Lukas Emmenegger, directeur du département 'substances étrangères à l'air/technique environnementale' de l'Empa.

Quant à l'Université de Berne, elle a mis au point un nouveau système d'extraction par sublimation qui permet d'extraire sans contamination de petits échantillons d'air d'une carotte de glace. Il rend ainsi possible des mesures de gaz à effet de serre avec la précision et la résolution temporelle nécessaires dans une glace aussi ancienne, explique Hubertus Fischer, professeur de physique climatique.

Périodes chaudes et froides

L'analyse de ces carottes de glaces très anciennes doit contribuer à une meilleure compréhension de l'interaction entre les périodes chaudes et froides. Il y a environ 900'000 ans, les périodes glaciaires et les périodes chaudes se succédaient environ tous 40'000 ans, ensuite seulement tous les 100'000 ans.

La raison de ce changement reste un mystère, mais la recherche climatique suppose que les gaz à effet de serre ont joué un rôle essentiel. Les forages dans l'Antartique et l'analyse des carottes de glaces anciennes doivent permettre d'étudier cette hypothèse.

/ATS