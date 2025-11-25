Nouvelle journée d'action de la fonction publique vaudoise

La mobilisation des employés des services publics et parapublics vaudois a repris mardi. La journée a démarré dès 08h30 par un rassemblement d'environ 500 personnes devant le Grand Conseil.

Les manifestants sont venus 'accueillir' les députés qui entameront, la semaine prochaine, les débats sur le budget 2026. Un projet de budget qui, avec des coupes de 305 millions, suscite la colère.

'Du fric, du fric pour le service public !', ont notamment scandé les manifestants, sifflant la plupart des députés qui entraient dans le Parlement. De nombreuses pancartes ont aussi été brandies, plusieurs simplement barrées d'un 'non'.

En attendant une nouvelle grande manifestation dans les rues de Lausanne, mercredi soir, divers rassemblements sont prévus mardi dans la capitale vaudoise, par exemple devant les bureaux des conseillers d'Etat. La grève reprend aussi sur plusieurs lieux de travail, avec notamment plusieurs écoles fermées.

/ATS