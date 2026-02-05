Nouvelle attaque au bancomat à Genolier (VD)

Une nouvelle attaque au bancomat a été perpétrée dans la nuit de mercredi à jeudi à Genolier ...
Nouvelle attaque au bancomat à Genolier (VD)

Nouvelle attaque au bancomat à Genolier (VD)

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Une nouvelle attaque au bancomat a été perpétrée dans la nuit de mercredi à jeudi à Genolier (VD). Les auteurs ont pris la fuite et n'ont, pour l'heure, pas été retrouvés. Le montant du butin volé n'est pas encore connu.

Révélée par La Côte, l'information a été confirmée à Keystone-ATS par Alexandre Bisenz, porte-parole de la police cantonale vaudoise. La déflagration a provoqué des dommages aux bâtiment alentours, mais n'a pas fait de blessé.

L'attaque, qui a eu lieu peu avant 04h00 du matin, a pris pour cible un bancomat du centre du village, adossé à la boucherie. Un périmètre de sécurité a momentanément été établi, précise la police.

En raison de l'utilisation d'explosifs, le Ministère public de la Confédération a été informé. L'enquête est menée par l'Office fédéral de la police (fedpol) et la police cantonale vaudoise. Celle-ci a lancé un appel à témoins.

Ces dernières semaines, d'autres bancomats ont été dynamités à Delémont ou Marin (NE), tandis qu'une autre attaque a échoué à Daillens (VD).

La tendance semblait toutefois en baisse avec un nombre d'attaques en net recul l'an dernier. Selon les statistiques de l'Office fédéral de la police (Fedpol), 23 attaques ont été enregistrées en 2025 en Suisse, contre 48 en 2024.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un hôtel fermé pour non conformité aux mesures contre les incendies

Un hôtel fermé pour non conformité aux mesures contre les incendies

Suisse    Actualisé le 05.02.2026 - 16:41

Rappel d'un médicament contre les troubles du sommeil

Rappel d'un médicament contre les troubles du sommeil

Suisse    Actualisé le 05.02.2026 - 15:43

Valais: premiers paiements de l'aide d'urgence pour Crans-Montana

Valais: premiers paiements de l'aide d'urgence pour Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 05.02.2026 - 12:13

Des détenus auditionnés à Bellechasse (FR) après une révolte

Des détenus auditionnés à Bellechasse (FR) après une révolte

Suisse    Actualisé le 05.02.2026 - 10:19

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 04.02.2026 - 20:20

Le PLR fribourgeois lance ses deux ministres sortants pour novembre

Le PLR fribourgeois lance ses deux ministres sortants pour novembre

Suisse    Actualisé le 04.02.2026 - 22:50

Addiction Suisse réclame des investissements dans la prévention

Addiction Suisse réclame des investissements dans la prévention

Suisse    Actualisé le 05.02.2026 - 05:03

Asile: l'OSAR et l'UDC contre un projet de restriction de voyager

Asile: l'OSAR et l'UDC contre un projet de restriction de voyager

Suisse    Actualisé le 05.02.2026 - 09:11