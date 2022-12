Nouvel outil transnational face au changement climatique alpin

La Suisse, l'Allemagne et l'Autriche unissent leurs forces face au changement climatique dans l'espace alpin qu'elles partagent. Les trois pays lancent une nouvelle série de rapports communs, dont le bulletin 'Climat des Alpes' qui sera publié deux fois par année.

'Bien sûr, les trois services météorologiques proposent aujourd’hui déjà une large palette de prestations. Mais avec cette nouvelle initiative, nous allons désormais regrouper nos informations avec celles de nos voisins d’Autriche et d’Allemagne', explique Mischa Croci-Maspoli, responsable de la division climat chez MétéoSuisse, cité dans un communiqué de cet office fédéral.

Il s’agit du premier bulletin transnational sur l’état du climat dans les Alpes. L’évolution du climat dans les différents pays sera ainsi placée dans un contexte plus large et observée sur le long terme avec précision.

L'espace alpin est plus touché que d'autres régions ou espaces naturels par les conséquences des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. Dans cette région très sensible, les effets du changement climatique sont clairement visibles: la couverture neigeuse diminue de plus en plus, les glaciers perdent nettement de leur masse et en été la chaleur devient un problème toujours plus important, même en haute altitude, indique l'office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse..

Recul record des glaciers

Le premier bulletin, qui couvre la période de mai à juin, confirme que le semestre d’été 2022 a été marqué par des températures très élevées dans l’ensemble de l’espace alpin central et oriental ainsi que par une grande sécheresse, surtout dans les Alpes du Sud. De ce fait, le manteau neigeux a fondu particulièrement tôt dans les régions de haute montagne.

Outre un aperçu général de la climatologie du semestre, chaque bulletin 'Climat des Alpes' donnera des informations détaillées sur ces thèmes, avec la présentation en détail d'un thème climatologique d’actualité. Il décrira l’état actuel des connaissances à ce sujet. La présente édition s’intéresse au recul record des glaciers dans les Alpes au cours du dernier semestre d’été.

/ATS