Nouvel épisode tempétueux de dimanche soir à mardi soir

Une forte tempête est attendue entre dimanche soir et mardi soir sur le versant nord des Alpes et dans les Alpes. Les rafales pourraient atteindre 140 km/h dans les endroits exposés en plaine et 200 km/h dans les montagnes. MétéoSuisse émet une alerte de niveau 4.

Cette dernière sera valable à partir de dimanche soir pour certaines parties du nord-ouest de la Suisse et, à partir de lundi, pour tout le nord des Alpes, précise l'Office fédéral de météorologie et de climatologie samedi dans un communiqué.

A ces forts vents va s'ajouter lundi un front froid. Au nord des Alpes, il faut s'attendre à des vents violents soufflant de 100 à 140 km/h dans les endroits exposés, en particulier au-dessus de 500 mètres. Cette situation devrait perdurer jusqu'à la nuit de mardi à mercredi.

/ATS