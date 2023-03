Nouveaux standards pour l'accueil des Yéniches, Sintés et Roms

Les Yéniches, Sintés et Roms nomades ont besoin d’aires d’accueil, que les cantons et communes sont tenus de mettre à disposition et d'exploiter. Pour pallier leurs lacunes en la matière, les autorités disposent désormais d'un manuel et de standards.

Les cantons et communes n'ont bien souvent aucune expérience dans la réalisation et l’exploitation des aires d’accueil pour les minorités nationales des Yéniches, Sintés et des Roms nomades, constate jeudi la Fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses. Respecter cette obligation s'avère donc souvent un parcours du combattant.

Cette situation a alors pour résultat une infrastructure insuffisante ou des difficultés dans l’exploitation, avec des effets négatifs pour la qualité de vie sur ces aires. C'est pourquoi la fondation a élaboré, avec le soutien de la Confédération, un manuel qui fixe pour la première fois des standards pour les aires d’accueil.

Une place dans la société

Le manuel traite des exigences concernant les emplacements, l’infrastructure et l’exploitation dans tous ses aspects, de la planification à l'évacuation des eaux usées par exemple. Il aborde aussi des questions d’aménagement du territoire et de droit de la construction.

Elaborée en collaboration avec l’Office fédéral du développement territorial (ARE) et celui de la culture (OFC), la publication s'intéresse aussi à la question du vivre ensemble avec la population sédentaire alentour. Les particularités culturelles des minorités et leur impact sur l’aménagement d’une aire d’accueil y sont aussi développés.

Pour Maria Lezzi, directrice de l'ARE, le manuel 'comble une lacune et contribue à redonner à la population nomade une place centrale dans la société', souligne-t-elle dans sa préface.

Soutien financier aussi

En parallèle, l'OFC édite un guide pratique sur le soutien financier aux cantons et communes pour la création d’aires d’accueil pour les Yéniches et Sintés. 'Les instruments existent donc et il suffit désormais de les utiliser', se félicite la fondation. 'Il faudra accorder plus d’importance aux droits des minorités lors de la pesée des intérêts en aménagement du territoire', souligne-t-elle.

Le 'Manuel pour la planification, la construction et l’exploitation des aires de séjour, de passage et de transit pour les Yéniches, Sintés et Roms' est disponible sur le site internet de la fondation Assurer l'avenir des gens du voyage suisses.

/ATS